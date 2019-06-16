За россиян забеспокоились из-за лихорадки Денге

Ростуризм предупредил россиян об эпидемии лихорадки Денге в Таиланде, передает агентство городских новостей «Москва».

Число случаев заболевания более чем два раза превысило показатели за последние пять лет. С начала года в стране заболело около 30 тыс. человек, более 40 – погибли.

В ведомстве напомнили, что для защиты от укусов комаров необходимо носить одежду максимально закрывающую части тела, применять средства, отпугивающие и уничтожающие насекомых, в помещениях обязательно засетчивать окна и двери.

Ростуризм просит учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок.