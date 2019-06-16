Самолет Милан-Москва экстренно сел в Шереметьево

Летевший из итальянского Милана в столицу России Boeing благополучно сел в Шереметьево после сообщений о неполадках. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, на борту самолета во время полета сработал датчик о разгерметизации и командир запросил экстренное снижение.

Однако по данным источника авиакомпании, в самолете была проблема с системой кондиционирования.

В настоящее время, пассажирский самолет находится в Шереметьево.

Данных о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что пассажирский Boeing готовится к экстренной посадке в Шереметьево.