Жители Чемодановки нашли виновных в конфликте с цыганами

Жители Чемодановки рассказали о том, что у них произошло с цыганами и назвали виновных в конфликте. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

По словам сельских жителей, в день ссоры с цыганами они вызывали полицию 15 раз, но спустя какой-то время приехал только один автомобиль с сотрудниками полиции. Но несколько полицейских не могли унять группу дерущихся людей из 200 человек. Тогда они вызвали ОМОН, но те приехали ночью, когда пострадавших уже госпитализировали.

Как рассказал один из жителей Чемодановки, все в селе возмутились тем, что прибывший ОМОН ночью задержал лишь трех участников драки.

Кроме того, жители села считают, что о местной «оптовой наркобазе» в соседнем селе знали все, но местная полиция не обращала на это внимания и цыгане чувствовали себя безнаказанно.

Ранее сообщалось, что глава Пензенской области потребовал блокировать фейки о Чемодановке.

Также выяснилось, что следователи установили всех участников конфликта, трое из них уже задержаны, идет розыск других лиц, причастных к инциденту.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.