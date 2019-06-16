Очередная трагедия произошла на винодельне во Франции
Крупный пожар уничтожил несколько сотен тысяч литров коньяка на винодельне в городе Шарант, передает РИА «Новости».
Причиной возгорания стала неисправность панелей солнечных батарей на крыше винодельни. Пожар быстро распространился на все здание, после чего перекинулся на близлежащие склады и погреба.
В результате пожара уничтожено свыше 250 тысяч литров алкоголя.
В апреле в результате пожара во французском городе Бордо оказались уничтожены не менее 2 млн бутылок вина.
Инцидент произошел на складе в Карбон-Бланке. Уточняется, что на складе загорелся подвесной потолок, который рухнул на ящики с алкоголем.