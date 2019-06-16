Увеличилось число стран, пострадавших от отключения электричества

Depositphotos

Глобальный сбой в энергосетях затрону Бразилию и Парагвай, сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что части этих стран также остались без электроснабжения.

Ранее сообщалось, что Аргентина и Уругвай остались без света из-за проблем в энергосетях.