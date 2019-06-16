Мэр оценил решение отказаться от строительства храма в сквере

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назвал мужественным поступком верующих решение об отказе от строительства храма в сквере, предает РИА «Новости».

Он отметил, что решение далось непросто. Патриархия приложила усилия, чтобы не допустить открытых конфликтов, отметил он.

Высокинский отметил, что верующие отстаивали свои права «законно, спокойно и взвешенно».

Екатеринбургская епархия ранее заявила, что не будет возводить собор святой Екатерины в сквере около драмтеатра. Председатель городской Думы Игорь Володин заявил, что опрос о месте строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге пройдет в середине сентября.