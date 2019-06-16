Крымчане анонимно расскажут о целя поездок на Украину

Власти Украины планируют анонимное анкетирование жителей Крыма на тему целей их поездок в страну, сообщает «Униан».

Отмечается, что мониторинг будет проведен уже в ближайшее время в форме анонимного анкетирования.

Прошлогодний опрос показал, что чаще всего жители Крыма отправляются на Украину чтобы решить вопросы с документами и получить медицинские услуги.

Ранее в Крыму оценили слова Герхарда Шредера о присоединении полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.