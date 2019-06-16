Володин внес ясность в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

Председатель городской Думы Игорь Володин заявил, что опрос о месте строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге пройдет в середине сентября. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, опрос, скорее всего, будет проведен в третьи выходные осеннего месяца.

«Восьмого сентября — Единый день голосования (ЕДГ). На следующие выходные (после ЕДГ) проведем опрос официально», — пояснил Володин.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге передумали строить храм в сквере.

В обращении Екатеринбургского и Верхотурского митрополита Кирилла говорится о том, что храм должен быть построен на достойном «ее святости месте».