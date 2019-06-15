Глава автономии цыган назвала свою версию конфликта в Чемодановке

Глава федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметр рассказала, из-за чего мог возникнуть конфликт между жителями пензенского села Чемодановка с цыганами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Деметр заявила, что все началось из-за ссоры детей на пруду. Она отметила, что массовую драку начали жители, когда пришли к цыганам в дом, хотя причина конфликта «не стоила выеденного яйца».

«Жители сами пришли в дом цыган, начали эту драку», — подчеркнула Деметр.

Кроме того, она считает, что в этой драке «безобразно» себя вели две стороны.

Ранее была названа дата похорон жертвы массовой драки в Чемодановке.

В результате произошедшего пять человек пострадали, еще двое были госпитализированы, а один — скончался.

До этого предполагалось, что причиной конфликта стало то, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. По другой версии цыгане попытались изнасиловать одну из несовершеннолетних местных жительниц, в результате чего селяне решили за нее заступиться.