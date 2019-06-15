Украинцы требуют легализацию каннабиса у здания Рады
У здания Верховной рады украинцы устроили акцию за легализацию в стране медицинского каннабиса. О этом сообщает ТСН.
Как отмечается, на площадь вышли около 60 человек.
В руках они держат плакаты с такими надписями, как — «Начать научные расследования», «Конопля лечит», «Закон медицинскому каннабису».
Уточняется, что парламент обсуждает вопрос, связанный с каннабисом, уже три года.
Активисты потребовали, чтобы Рада озвучила свое окончательное решение по этому вопросу.
Ранее сообщалось, что и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун намерена бороться за легализацию медицинского каннабиса.