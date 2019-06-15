Мэрия Брюгге призвала туристов «залечь на дно»

Власти бельгийского Брюгге призвали туристов останавливаться в городе подольше, передает РИА «Новости».

Мэрия в компании по привлечению туристов использовала ассоциации с известным фильмом «Залечь на дно в Брюгге» с Колином Фарреллом

В городе призвали туристов не пробегать Брюгге за один день, а «залечь на дно» на более продолжительное время.

«Брюгге фокусируется в своем продвижении на посетителях, у которых есть время, чтобы познакомиться с городом во всех его аспектах», — заявили в мэрии.

«Залечь на дно в Брюгге» — трагикомедия режиссера Мартина Макдонаха 2008 года, которая входит в список «250 лучших фильмов по версии IMDb».