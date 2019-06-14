Заболевшим зрителям вернут стоимость билетов

Посетители театров и музеев, которые пропустили спектакли или выставки ввиду болезни или смерти близкого родственника, получат возможность вернуть полную стоимость билета. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую.

По ее словам, свое отсутствие зрителям необходимо подтвердить документально.

Ямпольская отметила, что поправки, позволяющие вернуть деньги за билет, внесены ко второму чтению законопроекта по борьбе с «билетной мафией».

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект о борьбе с «билетной мафией».