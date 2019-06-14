Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

В поселке Горьковское в Ленинградской области девятилетний мальчик растлевал сверстников во время отдыха в детском лагере «Ракета». Об этом говорится на сайте детского омбудсмена в Петербурге Светланы Агапитовой.

Согласно сообщению, среди мальчиков в возрасте 9-10 лет проходили «развратные действия сексуального характера», «оральные половые контакты», а также «имитация гомосексуального полового акта».

Как отмечается, все это происходило, как по доброй воле, так и по принуждению.

Уточняется, что с инициатором подобных «игр» провели беседу, а после отправили ребенка домой.

Агапитова подчеркнула, что власти не собираются «замять» подобную ситуацию. Так, по месту жительства девятилетнего мальчика было сообщено «о факте половых отклонений».

Кроме того, было принято решение проверить компетентность воспитателей лагеря, уточнила детский омбудсмен.