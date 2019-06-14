Сколько жителей Донбасса хотят поменять паспорт, сообщили в МВД

12 тысяч заявлений подали граждане самопровозглашенных Донецкой и Луганской областях для получения российского паспорта за 1,5 месяца. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день в подразделения миграционной службы Ростовской области поступило 12 тыс. документов, которые будут обрабатывать в течение трех месяцев», — рассказал начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Олег Агарков.

Также он добавил, что 1,2 тыс. заявлений уже обработано и одобрено.

Ранее проект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами РФ внесли в Раду.