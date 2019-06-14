Сестрам Хачатурян предъявлено окончательное обвинение

Следственный комитет предъявил обвинение в окончательной редакции всем трем сестрам Хачатурян по делу об убийстве отца, передает РИА «Новости».

Им вменяется пункт «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее промежуточное следствие установило, что отец сестер Хачатурян Михаил принуждал одну из дочерей к сексу.

Сестры обвиняются в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна.

В сентябре суд изменил девушкам меру пресечения с заключения под стражу на запрет определенных действий, они были освобождены в зале суда.