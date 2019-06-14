Россиянин убил жену и утопил ее голову в реке

Найден подозреваемый в убийстве женщины, голову которой обнаружили в реке. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Подмосковье 12 июня в реке Мерянка была найдена голова женщины. По данным следствия, убитая – 63-летняя пенсионерка из Долгопрудного.

Как сообщают оперативники, подозреваемый – 64-летний муж убитой.

Между супругами вспыхнула ссора на даче. Мужчина взял лопату и забил жену до смерти. Он погрузил тело в садовую тачку, а затем в укромном месте разделал тело на части.

Тело без конечностей и головы он сложил в строительный мешок и закопал в лесу недалеко от дачного участка.

Где могут находиться руки и ноги убитой до сих пор не выяснено. Подозреваемый не смог внятно рассказать об этом следствию.

Супруг женщины задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.