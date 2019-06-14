Гроза с градом идет на Москву

МЧС сделало экстренное предупреждение для москвичей о грозе, граде и сильном ветре, передает РИА «Новости».

Отмечается, что непогода придет в столицу в ближайшие часы.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с», — сообщили в МЧС.

В ведомстве также напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.

Ранее сообщалось, что погода в Москве стала рекордной за 20 лет.