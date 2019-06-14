Российскую чиновницу накажут за женитьбу с мужчиной без сознания

В Кемеровской области главу ЗАГС города Таштагола будут судить за то, что она поженила мужчину, находящегося при смерти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Как отмечается, в 2017 году женщина помогла знакомой и женила ее на мужчине, который не давал согласия и находился в больнице из-за огнестрельного ранения.

«Мужчина находился в бессознательном состоянии... На следующий день он умер», — добавили в прокуратуре.

Как отмечается, новоиспеченная жена после смерти супруга потребовала компенсировать ей моральный вред, вызванный смертью, и суд взыскал в ее пользу 100 тыс. рублей.

Известно, что в настоящее время руководителю ЗАГСа предъявили обвинение по ч.1. ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий).