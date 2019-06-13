Про убийство любовницы впервые рассказал экс-глава Раменского района

Бывший глава Раменского района Андрей Кулаков, обвиняемый в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, впервые дал интервью, передает РЕН.

Кулаков заявил, что условия содержания в СИЗО нормальные, и попросил закинуть денег ему на счет, чтобы он мог что-то покупать.

Он также заявил, что в момент убийства был с женой и ребенком. Комментируя убийство, Кулаков заявил, что, «учитывая характер Евгении, произойти могло что угодно».

Мужчина рассказал, что у Исаенковой был взрывной характер, она могла «узнать какую-то новость и очень быстро на нее среагировать».

Ранее сообщалось, что убитая любовница экс-главы Раменского района Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована.