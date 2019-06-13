Люди застряли в воздухе из-за сбоя электричества в парке аттракционов

В петербургском парке аттракционов «Диво Остров» внезапно отключилось электричество. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

Из-за происшествия посетители парка зависли в воздухе.

Администрация Петроградского района и «Ленэнерго» подтвердила отключения электроэнергии. Причиной сбоя было названо технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ в районе Крестовского острова.

После проведенных восстановительных работ подача электричества в парке была возобновлена.

Ранее сообщалось, что 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона в Испании.