Люди застряли в воздухе из-за сбоя электричества в парке аттракционов
В петербургском парке аттракционов «Диво Остров» внезапно отключилось электричество. Об этом сообщает Фонтанка.ру.
Из-за происшествия посетители парка зависли в воздухе.
Администрация Петроградского района и «Ленэнерго» подтвердила отключения электроэнергии. Причиной сбоя было названо технологическое нарушение на оборудовании 110 кВ в районе Крестовского острова.
После проведенных восстановительных работ подача электричества в парке была возобновлена.
Ранее сообщалось, что 28 человек пострадали из-за поломки аттракциона в Испании.