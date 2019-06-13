Россиянин два года прожил со строительным дюбелем в голове

Житель Хабаровского края два года прожил с дюбель-гвоздем в носоглотке, попавшем туда во время ремонта, сообщают местные СМИ.

Мужчина обратился к медикам с жалобой на ухудшение слуха, и на рентгене врачи увидели строительный гвоздь. Сам пострадавший не смог объяснить, как именно он туда попал, но заявил, что ранка была очень маленькой и он просто помазал ее зеленкой.

Отмечается, что расположение гвоздя было настолько неудачным, что могло привести к смерти мужчины во время операции.

«Сложность заключалась в том, что инородное тело располагалось в непосредственной близости от крупных кровеносных сосудов, которые питают головной мозг. Плюс самая главная сложность заключалась в том, что инородное тело находилось [внутри] два года, и все это время шло воспаление», — заявил врач.

В больнице рассказали, что операция прошла успешно, мужчина готовится к выписке.

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