МИД России призвал не использовать инцидент с танкерами против Ирана
Замглавы российского МИДа Сергей Рябков призвал не использовать инцидент с танкерами в Оманском заливе для нападок на Тегеран. Об этом сообщает РИА «Новости».
По слова замминистра, произошедшее не должно быть использовано для нагнетания обстановки в антииранском ключе.
«Я бы воспользовался этой возможностью, чтобы предостеречь от поспешных выводов, от каких-то попыток возложить ответственность на тех, кто неугоден», — сказал Рябков.
Ранее сообщалось, что владеющая судном компания Frontline заявила, что на борту загоревшегося в Оманском заливе танкера Front Altair находились 11 россиян.