Путин уволил генералов МВД после дела Голунова

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов МВД после дела журналиста Ивана Голунова, которое прекратили в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Указ опубликован на сайте Кремля.

От должностей освобождены глава управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин и начальник УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве генерал-майор полиции Андрей Пучков.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что будет ходатайствовать перед президентом РФ об отставке двух генералов после того, как с журналиста Ивана Голунова сняли обвинения.

Дело журналиста Ивана Голунова, которого подозревали в причастности к сбыту наркотиков, было закрыто. С него сняли все обвинения.