Прокуратура установила личность «воскресшего» Цапка

Прокуратура Краснодарского края проинформировала об установлении личности человека, который был замечен на месте ДТП в Сочи 4 июня и похож на умершего главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, сфотографированным человеком оказался уроженец Бишкека Никифоров Виталий Витальевич, находящийся в федеральном розыске за кражу.

«В Выселках его объявили в федеральный розыск», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что на фотографиях с места происшествия можно увидеть человека, который похож на главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка. Он умер в 2014 году в СИЗО в результате инсульта. Однако после появления кадров возникли опасения, что его смерть могла быть инсценирована. Жители региона обратились к прокурору города Сочи Игорю Грязнову с просьбой провести проверку.