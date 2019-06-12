Мужчину арестовали за крик о бомбе на борту самолета

В португальском международном аэропорту Порту полиция схватила мужчину, солгавшего о минировании самолета, передает ТАСС.

Инцидент произошел в самолете авиакомпании Ryanair.

Авиалайнер прибыл из итальянского Бергамо и заходил на посадку, когда один из пассажиров вдруг вскочил и закричал, что заложил на борту бомбу.

Самолет срочно проверили специалисты, но не обнаружили опасных предметов.

В апреле 25-летний американец дебоширил во время полета, трогал других пассажиров за лица и распылял неизвестное вещество, после чего открыл дверь и выпрыгнул из самолета.