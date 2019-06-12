Москалькова оценила задержание Голунова как непрофессиональное

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала факт применения силы во время задержания журналиста издания «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нельзя применять силу ни в каком случае. Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма», — заявила Москалькова.

Она также отметила, что дело Голунова вскрыло ряд важных проблем, например, на защиту при задержании и недопустимость применения силы.

Ранее сообщалось, что задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности.