На месте ДТП в Сочи заметили умершего в СИЗО Цапка, пишут СМИ

Жители Краснодарского края обратились к прокурору города Сочи Игорю Грязнову с просьбой проверить обстоятельства произошедшего в регионе 4 июня ДТП. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Как отмечается, на фотографиях с места происшествия можно увидеть человека, который похож на главаря на кущевской ОПГ Сергея Цапка. Он умер в 2014 году в СИЗО в результате инсульта. Однако после появления кадров возникли опасения, что его смерть могла быть инсценирована.

«Жители станицы Кущевской хорошо знали умершего главаря банды и утверждают, что на фото, сделанном 04.06.2019 года на месте происшествия именно Сергей Викторович Цапок», — говорится в тексте заявления.

Уточняется, что, если эти предположения окажутся правдивыми, можно говорить о ряде должностных преступлений. Прокурора попросили провести проверку и установить личность человека на фотографии.

Ранее заместитель директора ФСИН Валерий Максименко отреагировал на новые фотографии застолий осужденного по делу «банды Цапка» Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима.