Задержавший Голунова глава отдела МВД заявил о своей невиновности

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров заявил, что не боится уголовного преследования, так как не виновен, передает RT.

Отмечается, что Щиров — один из отстраненных от работы полицейских после закрытия дела против Голунова.

По словам полковника, он не боится уголовного дела, так как «ничего такого не делал и не нарушал закон».

«Я сейчас сижу на работе, и меня проверяют все, кто только может», — сказал Щиров.

Ранее сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся делом Ивана Голунова, отстранили от исполнения служебных обязанностей. Материалы внутреннего расследования направлены в СК.