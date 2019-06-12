Где умирает больше всего россиян

Стало известно, в каких регионах в 2018 году зафиксирована самая высокая смертность, передает RT со ссылкой на данные Росстата.

Лидером по смертности стала Москва — в ней умерли 122 тысяч человек. На втором месте — Московская область (92 тысячи смертей).

Также среди регионов в высокой смертностью оказались — Краснодарский край, где умерли 67 тысяч, Санкт-Петербург — 59,8 тысяч, Свердловская область — 58,5 тысяч.

Меньше всего умерших зафиксировано в Ненецком АО — 394 человека.

Всего в прошлом году в России родилось 1,6 млн человек, умерло — 1,8 млн.

Ранее в Минздраве рассказали о снижении смертности мужчин.