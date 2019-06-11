Пушков высказался о закрытии дела Голунова

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал закрытие резонансного дела журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Об этом политик написал в твиттере.

«Решение о прекращении уголовного дела в отношении Голунова в связи с недоказанностью обвинений говорит о том, что его арест не был связан с «атакой на свободу слова и СМИ»», — заявил Пушков.

По мнению политика, предстоящие отставки в МВД будут свидетельствовать о серьезных проблемах в работе ряда вышестоящих сотрудников ведомства.

Ранее сообщалось, что глава МВД Владимир Колокольцев собирается отправить в отставку начальника УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерала-майора полиции Андрея Пучкова.