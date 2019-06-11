Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру на марш в защиту Голунова

Вице-мэр столицы Александр Горбенко заявил, что московские власти обратятся в прокуратуру из-за людей, которые захотели 12 июня в День России выйти на улицы с маршем в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс».

Горбенко рассказал, что 12 июня в столице будут праздничные мероприятия и непонятно, «что делать с 20 тыс. человек», которые захотели пойти на марш.

«Я категорически не советую идти [на митинг в поддержку Голунова]!» — подчеркнул Горбенко.

Он также сказал, что организаторы акции в поддержку Голунова не идут на контакт с властями.

Стоит отметить, что мероприятие не согласовано с властями. Организаторы заявили, что не будут его согласовывать, так как это мирное шествие.

Ранее в Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова.

До этого суд отказался арестовывать журналиста и отправил его под домашний арест до 7 августа.