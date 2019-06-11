В Одессе туристам запретили купаться из-за аномальных водорослей

Специалисты советуют не купаться на побережье Черного моря в Одессе и Одессой области. Об этом сообщает «Униан».

По данным Главного управления Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области на пляжах аномально много водорослей. Такое количество подводных растений может привести к наличию в воде опасный веществ и микробиологических организмов.

На фотографиях пользователей соцсетей видно, что из-за огромного количества растений вода окрасилась я зеленый цвет.

Специалисты также настоятельно советуют не употреблять в пищу выловленную на побережье морскую рыбу и морепродукты.

В пресс-службе мэрии отметили, что такое необычное явление может быть связано с проливными дождями, которые прошли 8-9 июня.

Раннее сообщалось, что выброс химикатов в реку произошел на Украине.