МЧС рассказало о «черном списке» детских лагерей

МЧС в ходе проверки детских лагерей в России добилось устранения множества недостатков, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Еникеева, 30 детских лагерей находятся в «черном списке».

Он отметил, что раньше таких лагерей в списке было 60.

По его словам, в результате проверок было устранено свыше 10 тысяч недостатков.

Ранее сообщалось, что ребенок умер после падения флагштока в детском лагере.