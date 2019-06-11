Адвокат заявил об отсутствии отпечатков Голунова на изъятых из его квартиры предметах
Адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, которого обвиняют в сбыте наркотиков, заявил, что отпечатки его подзащитного на изъятых в квартире предметах обнаружены не были. Об этом сообщает ТАСС.
Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.
«Ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев», — заявил Бадамшин.
Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек.