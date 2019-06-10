На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста «Медузы» Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА «Новости».

«Отдельно отметим, что речь идет о ДНК, находящихся непосредственно на упаковках с наркотиками», — сказал Титов.

Он заявил, что экспертиза будет завершена 11 июня.

Ранее генпрокуратура истребовала дело журналиста Ивала Голунова для проверки.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.