Американка сняла на видео танцующего возле дома Добби
Жительница США Виван Гомес опубликовала на странице в фейсбуке видео, на котором костлявое существо с большими ушами прогуливается и танцует возле ее дома.
«Сначала я заметила тень, идущую от моей входной двери, а потом увидела это существо. Кто-нибудь еще видел это на своих камерах? На двух других камерах этого почему-то нет», — написала Гомес.
Ролик с камер видеонаблюдения с загадочным существом стал вирусным. Многие пользователи сравнили странный объект с героем из фильмов о Гарри Поттере – Добби.
Ранее сообщалось, что жители штата Огайо заявили, что видели НЛО возле местной военной базы.