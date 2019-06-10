Американка сняла на видео танцующего возле дома Добби

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Жительница США Виван Гомес опубликовала на странице в фейсбуке видео, на котором костлявое существо с большими ушами прогуливается и танцует возле ее дома.

«Сначала я заметила тень, идущую от моей входной двери, а потом увидела это существо. Кто-нибудь еще видел это на своих камерах? На двух других камерах этого почему-то нет», — написала Гомес.

Ролик с камер видеонаблюдения с загадочным существом стал вирусным. Многие пользователи сравнили странный объект с героем из фильмов о Гарри Поттере – Добби.

Ранее сообщалось, что жители штата Огайо заявили, что видели НЛО возле местной военной базы.