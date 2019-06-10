Кадыров прокомментировал освобождение по УДО чеченского правозащитника

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает решение Шалинского районного суда республики отпустить по УДО главу чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева справедливым. Об этом сообщает ТАСС.

«Приветствую это решение. Если суд с первого же раза признал возможным досрочно освободить Титиева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение», — рассказал Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По мнению чеченского политика, наказание должно быть инструментом исправления человека и способствовать его возвращению на свободу.

Заседание чеченского суда прошло в колонии-поселении в Аргуне, где правозащитник отбывал наказание. Титиев был осужден на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере.

Ранее сообщалось, что Шалинский городской суд принял решение о досрочном освобождении главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева.