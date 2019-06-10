Соловьев сделал заявление о деле Голунова

Российский журналист Владимир Соловьев завел телеграм-канал и первым делом прокомментировал задержание журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

По его мнению, суд над Голуновым выгоден либеральной общественности, поскольку таким образом редакция «Медузы» «обеляет свою репутацию, подмоченную сексуальным скандалом». Соловьев отметил, что активность СМИ, которых журналист сравнил с «бурей в стакане воды», вокруг резонансного дела инициирует «забивание темы «Соболь против Симоньян».

«Для меня дело Голунова — показательное. Оказывается, неприкосновенность дают не депутатский мандат и не дипломатический статус, а принадлежность к оппозиционному журналистскому сообществу», — заявил Соловьев.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности условий домашнего ареста для журналиста Ивана Голунова.