Жители российского города захотели бежать в Канаду
Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде. Данная видеозапись выложена на YouTube.
По словам жителей, их не устраивает экологическая ситуация в собственном регионе.
Они пожаловались на открытую добычу угля в городе, на черный снег зимой и на высокую заболеваемость онкологией.
Они также подчеркнули, что около 100 семей готовы переехать в Канаду в любой момент и в какой угодно регион страны.
В ответ на это глава региона Сергей Цивилев пообещал оказать поддержку горожанам. Он поручил своим заместителям встретиться с инициаторами видеобращения, выслушать их претензии и определиться с мерами по решению проблем.