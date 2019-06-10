Жители российского города захотели бежать в Канаду

Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде. Данная видеозапись выложена на YouTube.

По словам жителей, их не устраивает экологическая ситуация в собственном регионе.

Они пожаловались на открытую добычу угля в городе, на черный снег зимой и на высокую заболеваемость онкологией.

Они также подчеркнули, что около 100 семей готовы переехать в Канаду в любой момент и в какой угодно регион страны.

В ответ на это глава региона Сергей Цивилев пообещал оказать поддержку горожанам. Он поручил своим заместителям встретиться с инициаторами видеобращения, выслушать их претензии и определиться с мерами по решению проблем.