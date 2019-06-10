Суд признал полковника Захарченко виновным по трем пунктам
Пресненский суд Москвы признал виновным полковника Дмитрия Захарченко по всем трем пунктам. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, полковник получил от ресторатора Меди Дусса взятку в размере $800 тыс.
Также Захарченко обвинили в том, что Дусс оформил для полковника скидочную карту в свои рестораны, что позволило ему сэкономить около трех млн руб.
Помимо этого, ему вменяется в вину действия по препятствованию следствия, когда он предупредил о готовящихся обысках руководство Нота-банка.
Уточняется, что позже Захарчено вынесут наказание.
Ранее сообщалось, что суд признал Захарченко виновным в двух эпизодах.
Прокуратура просит для него 15,5 лет тюрьмы колонии строгого режима, а также штраф в размере 494,9 млн руб. Полковник не признает свою вину.