Суд вынес приговор экс-главе Коми Гайзеру

Вячеслав Гайзер
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Экс-глава Коми Гайзер признан виновным по делу о коррупции, сообщает РИА «Новости».

Гайзер приговорен к 11 годам колонии.

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