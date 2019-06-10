Около 90 горняков эвакуировали из шахты в Кузбассе

В Кемеровской области около 90 горняков вывели на поверхность из шахты «Алексиевская». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Как отмечается, причиной такого решения стала остановка главного вентилятора.

Уточняется, что на момент ЧП под землей находились 95 рабочих, 87 из них вывели на поверхность.

На настоящий момент в шахте остаются восемь человек, которые решают вопросы жизнеобеспечения.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли при обвале на шахте в Китае.