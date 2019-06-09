Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики
Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов журналиста «Медузы» Ивана Голунова на наркотики. Об этом Киселев сказал в передаче «Вести недели» на телеканале «Россия 1».
По его словам, в моче Голунова не нашли следов наркотиков.
Киселев сослался на данные главного нарколога Евгения Брюна.
«Одна ценная деталь – говорим как есть — следов наркотиков в моче Голунова сразу после задержания не обнаружено», — сказал Киселев.
Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление российский уголовный кодекс предусматривает наказание сроком до 20 лет лишения свободы.
Голунов отверг обвинения и утверждает, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции.