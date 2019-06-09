Кадыров отреагировал на дело Голунова

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на ситуацию с журналистом Иваном Голуновым, призвав не давить на следствие, передает РИА «Новости».

Кадыров уточнил, что не берется судить, виновен ли он.

«Это решат следствие и суд! Все известные или почти неизвестные должностные и не должностные лица спешат стать в очередь тех, кто обещает лично контролировать. И в этих условиях вы требуете от следствия спокойного и непредвзятого расследования?» — заявил он.

Задержание Голунова вызвало широкий резонанс в обществе и средствах массовой информации. Возле здания столичного главка МВД на Петровке, 38 вечером 7 июня проходили одиночные пикеты в поддержку журналиста. Пришедшие поддержать коллегу сотрудники российских СМИ также задерживались полицией «за нарушение установленного порядка проведения митинга».

В субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы отправил Ивана Голунова под домашний арест. Ожидать суда журналист будет до 7 августа.