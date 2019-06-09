«Россия 24» показала интервью с Голуновым

Журналист Иван Голунов, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, рассказал свою версию случившегося. Об этом он сказал в интервью «России 24».

Как отмечается, журналист согласился дать интервью телеканалу и подчеркнул, что никогда не употреблял наркотики.

«Я никогда не имел при себе наркотиков, я журналист, я занимаюсь расследованиями», — отметил Голунов.

Однако он добавил, что год назад доктор выписывал ему по рецепту таблетки, которые были «легкими психотропными веществами».

Журналист заявил, что готов отвечать за все свои слова.

Ранее сообщалось, что генсек СЕ сделал заявление по делу журналиста Голунова.