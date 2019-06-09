Неизвестные заблокировали госучреждения в Кишиневе, сообщают СМИ
В Кишиневе неизвестные заблокировали госучреждения, передает NewsMaker.
По словам анонимного источника, госучреждения берут под контроль, чтобы «не пустить новых назначенцев».
Уточняется, что речь идет о правительстве, министерстве сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития, а также генпрокуратуры и МИДа. Сотрудников правоохранительных органов у зданий нет.
«У входа в эти здании установлены палатки, а перед некоторыми из них протестуют комбатанты», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Филип распустил контролируемый Додоном парламент Молдавии.