Журналиста Голунова привезли домой из ОВД

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова доставили из ОВД «Раменки» домой, где он будет находиться под домашним арестом. Об этом говорится в телеграм-канале Baza, причем «Мезуза» сделала репост этой записи.

Ранее стало известно, что Голунова по ходатайству адвокатов доставили в ОВД «Раменки» после заседания суда, который отправил журналиста под домашний арест.

«Ивана Голунова выводят из машины. Его привезли домой. Выдыхаем», — говорится в сообщении.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня. 8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Голунов отверг обвинения и утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. По его словам, после задержания полицейские его избили и около 16 часов не давали связаться с адвокатом. Свое задержание он связал со своим расследованием в области похоронного бизнеса.