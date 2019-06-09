Защита Голунова обратится в ЕСПЧ

Адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что защита журналиста «Медузы» Ивана Голунова обратится в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), передает РИА «Новости».

По словам адвоката, следственные действия с Голуновым проводились после суток без сна и еды.

«С ним проводились следственные действия, хотя он больше суток не спал, не ел, не пил и не понимал происходящее - это было настоящей пыткой и это будет обжаловано в ЕСПЧ», — заявил Джулай.

Ранее сообщалось, что Голунова по ходатайству адвокатов доставили в ОВД «Раменки» после заседания суда, который отправил журналиста под домашний арест.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня. 8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Голунов отверг обвинения и утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. По его словам, после задержания полицейские его избили и около 16 часов не давали связаться с адвокатом. Свое задержание он связал со своим расследованием в области похоронного бизнеса.