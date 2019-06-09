Голунова отвезли не домой, а в ОВД «Раменки»; изымают одежду

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова после суда отвезли не домой, а в ОВД «Раменки», у него изымают одежду. Об этом говорится в телеграм-канале интернет-издания «Медуза».

Позднее «Медуза» в телеграме уточнила, что Голунова отвезли в ОВД по ходатайству его адвокатов.



Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня. 8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Голунов отверг обвинения и утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. По его словам, после задержания полицейские его избили и около 16 часов не давали связаться с адвокатом.

Ранее сообщалось, что Голунов связал свое задержание с расследованием похоронного бизнеса.