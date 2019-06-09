Дело Голунова передано в столичный главк МВД

Руководитель пресс-службы московской полиции Юрий Титов сообщил, что уголовное дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, передано для расследования в главное управление МВД по Москве. Об этом сообщает ТАСС.

До этого расследованием дела Голунова занимался УВД Западного административного округа Москвы.

По словам Титова, это было сделано «в целях объективного и всестороннего расследования».

Отмечается, что дело журналиста «Медузы» находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.

Ранее сообщалось, что Голунов связал свое задержание с расследованием похоронного бизнеса.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня. 8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Голунов отверг обвинения и утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские. По его словам, после задержания полицейские его избили и около 16 часов не давали связаться с адвокатом.